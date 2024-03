Kijk. En dit is waarom 'ze' TikTok van u af willen pakken mensen. Kees die belt met de gemeente Castricum omdat hij nog wel twee mensen kent (zijn zoon en zijn dochter, NAW niet bij de redactie bekend) die graag in een van die 32 woningen willen, die door statushouders worden geweigerd. De telefonistes van dienst hebben, tot drie maal toe, geen idee wat ze met Kees aanmoeten, en wij eerlijk gezegd ook niet. Maar misschien is dat wel net juist het probleem.

INSTANT UPDATE (Hadden wij even de kracht niet voor): Kees belt 9m36 met Vluchtelingenwerk