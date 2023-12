Nee nee dit is echt waar. Hugo de Jonge was dus gisteravond bij de première van de musical 'De Hospita' en nu zegt Hugo de Jonge, in het dagelijks leven minister van wonen, dat we wel wat meer hospita's kunnen gebruiken tegen het woningtekort. Nee pipo. We hebben meer HUIZEN nodig tegen het woningtekort. Huizen die jij beloofd hebt, maar die er maar niet komen. Een beetje net zoals met die vaccins toen. En dan kunt u nog denken Hugo de Jonge is toch niet echt zo idioot, maar de man die zegt dat een rijke vriend een goede oplossing is als je geen huis kunt kopen, is natuurlijk wel echt zo idioot. Eerst hebben we twee jaar lang flutbeleid over corona gehad omdat Hugo de Jonge het zo leuk vond om op tv te komen bij die persconferenties, en nu is ons huisvestingsbeleid gebaseerd op welke musicalproducent toevallig een uitnodiging naar Rotterdam stuurt. Nog een geluk dat ie niet op de première van Anne Frank was dan.