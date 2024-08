Nou dit weer! We houden geen Jan Modaal meer over in Noord-Holland en Brabant. Alle Jannen Modaal zitten straks in Groningen, Limburg en Zeeland. Modale Jannen hebben iets meer te besteden, waardoor ze nu 195.000 kunnen lenen voor een modaal huis. Maar die huizen zijn er niet volgens RTL slash De Hypotheker. Okee, een paar nog dan, maar dan moet Jan Modaal wel snel zijn. Want anders koopt immigratieminister Faber de huizen op, en gaat Ali Modaal erin, met voorrang. Hiero modale woningen in Noord-Holland (1). En hiero modale woningen in Noord-Brabant (1, onder bod). En daaro de rest van de Jan-Modaal-woningen (122) in Nederland. Succes met de huizenjacht Jan!

ROFLOL: Iemand heeft 195.000,- afgetikt voor 19m2