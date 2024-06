Aansluitend een debat met beoogd minister Faber over het woord omvolking . Een complottheorie dat er bewust beleid is om de bevolkingssamenstelling te veranderen. Nu weet ik zeker dat hier geen beleid onder zit, want deze demografische verandering gaat zo extreem snel, zo competent is onze politiek niet. ( PDF ) Miljarden mensen dromen van een beter leven, miljoenen komen onze kant op.

Een compleet debat ging verloren aan de vraag of Dilan Yesilgöz wel op de juiste manier haar excuses aanbood over de nareis op nareis getalletjes . Zonder migratie krimpt de Nederlandse bevolking, de complete bevolkingsgroei is dankzij immigratie. De opvang is overvol , huizen zijn op, het lukt niet overlast en criminaliteit te bestrijden, AZC Ter Apel is zelfs voor asielzoekers en medewerkers onveilig .

Er is een Europese droom voor migranten, eentje van goede sociale voorzieningen, veiligheid en vrijheid. Er is helaas geen Europese droom voor belastingbetalers, eentje van leuke betaalbare woningen, goede bereikbaarheid en prettige sfeer op straat. Onze best betalende talenten emigreren. Onze mooie verzorgingsstaat wordt dankzij deze twee migratiestromen langzaam uitgehold.

Talenten die blijven, gaan minder werken, want zonder huis heb je geen hypotheekrenteaftrek of huurtoeslag, waardoor je de vijfde werkdag in de week vooral belasting betaald. Je kan als jongere simpelweg niet acht dagen in de week werken om genoeg te overbieden om een tophypotheek aan te mogen gaan. Al spaar je je complete netto jaarsalaris, dan nog hou je de prijsstijgingen niet bij.

Deze politici hebben geen flauw benul wat deze uitzichtloze situatie met jongeren doet. Het maakt alle inspanning in hun leven kansloos. Al lukt die moeilijke studie en maak je carrière, dan kan je nog geen huis kopen, een relatie vinden en een gezinnetje stichten. Hier worden primaire levensbehoeften zoals wonen, samenleven en voortplanting niet meer vervuld. Hun bestaan wordt betekenisloos.

Ouderen zitten op tonnen overwaarde, maar er zijn geen geschikte seniorenwoningen, waardoor ze soms letterlijk thuis doodvallen. Tegen die achtergrond probeerde de oppositie de coalitie te verleiden problemen niet meer te benoemen, en samen het spelletje “Verboden woord” te spelen. Veeg de ellende van kiezers maar onder het tapijt, het gaat louter om de beeldvorming!

Terwijl politici verdrinken in hun pseudowetenschappelijke discours tijdens een poging elkaar de loef af te steken, wachten deze kiezers op oplossingen. “in gelul kan je niet wonen” De linkse kerk begrijpt niet dat de snelste manier om een generatie aan Young Urban Professionals te radicaliseren, deprimerende confrontaties met huisjesmelkers, makelaars en projectontwikkelaars zijn.

Geert Wilders weet ondertussen ook niet meer wat hij met al deze nieuwe kiezers aan moet. Zelfs niet-westerse allochtonen stemmen massaal op de PVV, omdat zij op de eerste rij zitten hoe onhoudbaar deze situatie is. Debatten over versprekingen of woordkeuzes tijdens verkiezingscampagnes drijven kiezers in de richting van politieke partijen die wel praten over de inhoud en alternatieven bieden.

Waar Nederland werkt met noodmaatregelen en voorrangsregelingen om migranten te huisvesten werkt Duitsland met tentenkampen, weigert België illegaal alleenstaande mannen en verdrijft Frankrijk dakloze minderjarige asielzoekers uit Parijs. De Britse dreiging met Rwanda zorgde voor een exodus naar Ierland. Europa kent open grenzen, maar geen visie of gelijk speelveld.

Terwijl politici vechten om woorden, vechten kiezers om woningen.