"Het is een grote grap, zegt Stiggelbout, maar het is ook serieus. ,,Ik vind het heel belangrijk om luchtig in het leven te staan. Humor is voor mij essentieel. Tegelijkertijd relativeer ik met deze open sollicitatie en vacature de datingapps.’’

In de eerder op LinkedIn geplaatste vacature biedt Stiggelbout zijn aankomende vriendin een nulurencontract. ‘In eerste instantie gaat het om een proefplaatsing en later kan gesproken worden over een vaste aanstelling’, zo vermeldt de tekst. De liefdesrecruiter zoekt kandidaten tussen de 21 en 30 jaar oud.

Hoe komt hij toch op het idee om op deze manier een partner te zoeken via een zakelijk netwerk? Zijn werk blijkt de grote inspiratiebron. De single-op-zoek werkt alweer enkele jaren bij het UWV na zijn studie sociologie. ,,Uit onderzoek blijkt dat mensen met een cv op dit moment succesvoller zijn op de arbeidsmarkt dan mensen met een vacature. Daarom heb ik m’n cv geplaatst. Ik dacht: zou het op de liefdesmarkt net zo werken als op de arbeidsmarkt? Gewoon geprobeerd en het werkt.""