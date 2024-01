Heb je alle takes over vuurwerk gehad komt Eus Akyol nog even uit de bocht van afslag 23 vliegen. Ze hebben daar bij het AD een boel belachelijke columnisten - Jerry Goossens, Debby Gerritsen, enz. - maar die Eus past moeiteloos in het rijtje, met als enige verschil dat hij zich in Hilversum naar binnen heeft geknuffelturkt door bij Matthijs op schoot te kruipen. Het is een opeenstapeling van 181 woorden niks, valse dilemma's ("Hoewel er de laatste tijd vaak over vrouwen met hoofddoeken wordt gediscussieerd, vind ik de anonieme mannen met gezichtsbedekking en pak cobrabommen op zak veel gevaarlijker"), generaliseren ("Laten we wel zijn, er is nog geen enkel goed argument om vuurwerk op deze manier toe te staan"), precies dezelfde takes opvoeren als in 1990 ("De artsen klagen over het letsel bij mensen"), drogredenen ("voor een politieman in een grote stad is het alsof hij naar oorlog wordt gestuurd" - dat komt inderdaad niet door vuurwerk van je fietsenboer maar door volslagen totaalidioten die met van een dealer gekochte cobra's op zoek gaan naar confrontatie), nog meer generaliseren ("Consumentenvuurwerk is een rechtse hobby") en luiheid ("Het ergste is: zelfs dat lijkt traditie geworden"). Gelukkig heb je als AD-abonnee genoeg andere columnisten om uit te kiezen. Zoals: