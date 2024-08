Vergeet Michiel de Ruyter. We hebben een nieuwe nationale held en het is de jongen in piemelpak die op 31 mei een kameraad ging helpen toen die in elkaar werd geslagen door vier smerige kopschoppers. "Ze schopten en sloegen de jonge man zo vaak en zo hard tegen zijn hoofd dat hij er diverse kneuzingen, een hersenschudding en een gebroken tand aan overhield. Ook anderen uit het groepje waarmee het slachtoffer fietste raakten gewond." In het opsporingsbericht vindt de politie het nodig te verklaren waarom de jongen een piemelpak droeg, maar wij weten al lang dat niet alle helden een cape dragen, sommige helden dragen namelijk een piemelpak. Of een kikkerpak, trouwens. En oh ja. Bent u of kent u meer informatie over de daders, hierrr melden.