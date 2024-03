Het Boekenbal. Kennelijk gebeurde daar vroeger weleens wat - de laatste keer nog dat de opa van Henk Spaan tijdens een toeval hysterisch boos was op Sherry Berdet. Al die verhalen over zuipen en snuiven en intrige met Grote Auteurs die staan te tongen met een soort van meerderjarige grieten. Nu is flauwkeet Özcan Akyol het enfant terrible van de Nederlandse literatuur, en alleen maar omdat hij zonder scrupules zijn beste vriend voor de bus heeft gemieterd. Van die kazige vorigeweektakes die zijn vriendin in het AD pent komt het vuurwerk alvast niet. O en dan hebben we nog de Chabots, de familie Barbapapa van het Boekenbal. Kijk ze daar toch stralen helemaal in hun element, namelijk precies aan de goede kant van de cameralens: Bikkel, Ralf, Bart, Denise, Wokkel en Splinter, en straks weer zelfgenoegzaam een groepssessie schouderpetsen voor de spiegel.

Dit is dus onze literatuur. Júllie literatuur. 's Ochtends een kopje chai latte met acai bowl, een rondje door de Vondelgym van Arie aftoppen met mindfulnessyoga, of als ze het echt op de fucking heupen hebben een sessie bikram. In de middag nog een paar keer De Juiste Mening ventileren richting iedereen die het maar wil horen en daarna jezelf volgieten op het Boekenbal, skinny bitch, of gin tonic voor de echte idioten: fever tree tonic, Bulldog gin en een schijfje granny smith. En tussen het 'feesten' op het Boekenbal door voortdurend tweeten en threaden (is dat een woord?) dat het zo totally amazinggggg is op het Boekenbal. Altijd leuk het boekenbal! Groeten van het boekenbal! Boekenbal sfeerfoto! Of gewoon nihilistisch: Boekenbal! Ja ja ja mensen, gefeliciteerd. Jullie horen er weer bij. Wij waren weer eens niet utigenodigd, de rest was weer eens niet uitgenodigd, maar JULLIE WEL. De crème de la crème, de fine fleur van de literatuur was er weer bij: de veelschrijvers, de columnisten, de komieken, de figuren die met de uitgever in de bezemkast doken. Je lidmaatschapnummer van BNNVARA noemen aan de deur volstond dit keer niet, te veel animo. Dus bedank in godsnaam je lieve uitgever, bedank je inclusiviteit, bedank je huidskleur (blank), bedank je bankrekening en bedank je status. Bedankt bedankt bedankt. Boekenbal 2024, thuiskomen.