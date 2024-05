Nou ja zeg! Alle zure stukjes in de nedervlaamse staatsmedia over ReChTsRaDiCaAL BeLeID ten spijt, STIJGT het aantal instromiërs naar Nederlandje. Wilders cum suis importeerden afgelopen week DUIZEND ericvanderburgers erbij in plaats van 800 vorige week, toen er nog géén akkoord was. Een stijging van "ongeveer tweehonderd". Teringmarcia! Wat is dit voor extreemlinkse kattepies, mijnheer Geert? Nog even en de azaan klinkt op Urk en in Staphorst en is Nieuwspoort halal. Oh, en de logeercijfers Ter Apel van het pinksterweekend zijn ook bekend. Kabinet Wilders I mag even 45.000 euro boete ophoesten voor de gemeente Westerwolde. Doe die BTW maar naar 25%!