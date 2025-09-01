COA-uitjes zijn inmiddels cultureel erfgoed en naar oud-Hollands gebruik lopen die uitjes steevast volledig in het water. Het scheelde in mei van dit jaar niet veel of door de hele Faber-gate was de traditie om zeep geholpen. Gelukkig kon de traditie worden voortgezet zodat asielzoekers en COA-medewerkers vrolijk konden blijven genieten van allerhande bacchanalen tijdens dergelijke uitjes. Dat is helaas wel ten koste gegaan van een ijverige arbeider van het COA die het zogenaamd te bont had gemaakt tijdens kantooruren. Het toneel was deze keer pretpark Toverland, alwaar de held COA-medewerker uit dit verhaal de boel flink op stelten zette door met iets te veel bier in zijn mik dingen te roepen als: "Lekker op kosten van het COA aan het zuipen" en: "Kom ook bij het COA werken, je verdient zo veel en je hoeft niets te doen." Dat zijn uiteraard uitstekende teksten van de COA-zuiper. Maar helaas ook teksten die het COA en de rechter niet per se zien zitten, zeker niet als je begeleider bent van zo'n 90 asielzoekers, waaronder kinderen, die je gewoon een leuke dag moet bezorgen. Toen de asielzoekers in de Toverlandse Droomvlucht zaten ging onze COA-zuipers zo ver met de biertjes dat hij aan het einde niet meer op zijn benen kon staan. Maar ja, als dat al niet meer mag, waarom heet een pretpark dan nog pretpark? Na deze rollercoaster van emoties kwam de dienstbetrekking van de COA-zuiper tragisch ten einde, maar in onze gedachte leeft hij voort als de man die zijn mond durfde open te trekken tegen het Systeem, want bier tijdens werk is een MENSENRECHT.