Vanochtend op de Staatsomroep! Een tamelijk treurig verzoek van De Overheid of u alstublieft een lampie minder wilt aanknippen, iets korter wilt stofzuigen, overhemden niet meer stoomstrijken, brood bakken op 120 graden (lol), de airfryer niet meer voorverwarmen, de ambilight uitzetten na het laatste NOS Journaal, en nog maar 1 pitje op de inductieplaat te gebruiken. Het hele gave land dondert naar de sodemieter en De Energieminister moet bijna iedere dag complete woonwijken "in storing" zetten, want anders is er te weinig stroom (voor de subsidie-Polestars van De Elite - gehoord op de redactie). Maar viel dat even tegen voor Stand.NL. Ruime meerderheid: ONEENS. Kortom: dat worden binnenkort nog meer black-outs in de grote steden. Dus beter haalt u een setje fijnstofgezelligheid in huis!