Je zou Diederik Gommers kunnen vergelijken met herpes, maar Diederik Gommers is eigenlijk meer als een soort harde tube vol zalf die je vroeger op je herpes smeerde, waar je dan een tijd niet aan denkt, en die daarna opeens iedere zes maanden, net als je het niet verwacht, door iemand die plots achter je staat keihard in je bilnaad wordt geduwd. Laatst was Diederik Gommers tegen vapen, toen was hij tegen PFAS, en nu heeft Diederik Gommers weer een mening over windmolens. "Zet windturbines minimaal op twee kilometer afstand van bewoners, waarschuwt Diederik Gommers. Volgens de arts baseren overheden zich op discutabele en onbetrouwbare onderzoeken bij de plannen voor molens." Oftewel: Diederik Gommers #doetnietmeermee en roept iedereen op zelf onderzoek te doen. "Hij verdiepte zich in de feiten en schrok van de onderzoeken. „Want er is bijna geen onderzoek”, zegt hij tegen De Telegraaf. In factsheets van de RIVM ontdekte hij ’gewoon echt een paar onwaarheden’, terwijl politici zich daar wel op baseren. „Doe het op eerlijkheid of op beter onderzoek”, zegt Gommers." En gek hoe dat werkt, opeens zijn die landschapsverpestende dierenvermoordende tyfusdingen die je uit je slaap houden een stuk sympathieker. Stop de DiederikGommersisering van Nederland. HUP WINDMOLENS.