Het gaat niet zo lekker in het dorpje Meeden in Groningen. De overheid heeft samen met energiereuzen RWE en Eurus een joekel van een windmolenpark (N33) erdoor gedrukt waar zélfs de regionale GroenLinks over zei: ja ho ho ho. Maar als er geld heen en weer geschoven kan worden kun je hoog of laag springen, dan komt zo'n windpark er gewoon. Een gedegen onderzoek komt er pas als bewoners knettergek en met dampende koppijn in hun bed liggen. De huisarts van Meeden heeft inmiddels een derde van de bevolking op spreekuur: "De slapeloosheid leidt tot stress, boosheid, vermoeidheid en verhoogde niveaus van irritatie en alertheid. Ouders klagen over onhandelbare kinderen en leerachterstanden. Ik zie ruzies, depressies en suïcidale neigingen." Tel op de mensen die verslaafd raken aan slaappillen, de mensen die noodgedwongen verhuizen - echt helemaal TOP, die megawindmolens bij mensen voor de neus. Het beroerde is: je kan als burger protesteren tot je een ons weegt, maar 'ze' nemen je tóch niet serieus.

In het AD maken artsen gehakt van het Nivel-rapport, waarin beweerd wordt dat er geen chronische gezondheidsproblemen vast te stellen zijn bij mensen die dichtbij windturbines wonen. "Broddelwerk." Overal in Nederland moeten mensen in het geweer komen tegen aandachtsbeluste regiopolitici - omhooggevallen leraren Aardrijkskunde - die groene punten willen scoren door zo snel mogelijk zo hoog mogelijke windmolenparken erdoor te drukken. Zelf wonen ze toch op veilige afstand. Amsterdam, Echteld, Ermelo, Hengelo, Bronckhorst, Nissewaard, Enschede, Rhenen, Nederweert, Molenlanden en ga zo maar door, het is overal gedoe en gezeik. Het draait ook helemaal niet om 'duurzaamheid' of 'het milieu'. Het draait om energiecoöperaties en het draait om GELD. Beh.