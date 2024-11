Ziet u dit hier? Nou dat is dus de Noordzee en het stikt er van de spionerende en saboterende Russen. Deze week werden even verderop nog twee datakabels doorgeknipt waarvan iedereen al lijkt te weten dat het de Russen waren (ondanks dat het de vorige keer dat iedereen dat zo zeker wist toch niet de Russen bleken). Het lukt ons landje, toch ooit wel van enige betekenis op de internationale wateren, dus vaak NIET om ons eigen stukje Noordzee een beetje fatsoenlijk te beveiligen. Het ministerie van Defensie dan ook van plan om tijdelijk private beveiligers (van die gozers met een V op hun colbert maar dan op boten, red.) in te huren om de zee spionvrij te houden. Wie precies onze wateren veilig gaat houden is nog niet duidelijk. "Daarover wordt met meerdere partijen en instanties overlegd. De Tweede Kamer zal worden geïnformeerd over de nadere invulling van de inhuur van patrouillecapaciteit", aldus het ministerie. Op de lange termijn moet er nieuw materieel komen om de zee te beschermen, maar dat duurt nog minimaal tot 2026. Tot die tijd krijgt de Noordzee dus privébeveiliging, dat is leuk voor een winkelcentrum maar hier toch best wel gênant.