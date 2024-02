Ja genoeg gekloot hoor Allah DE BOODSCHAP IS DUIDELIJK. Topactrice Emily Willis is met een overdosis opgenomen in het ziekenhuis. "And she's in bad shape as doctors work on nursing her back to health ... TMZ has learned." Nou daar zijn we dan weer mooi klaar mee. Eerst werd actrice Jesse Jane die eigenlijk Cynthia Ann Howell heet ons ontnomen, toen werd Lisa Ann die eigenlijk Lisa Ann Corpora heet opgepakt en nu zweeft Emily Willis die eigenlijk Litzy Lara Banulos heet boven het randje. Twee voordelen. Eén: Hollywood kent uitstekende dokters. En twee: ze komt sowieso in de hemel.