Omdat de hele dag al in het teken staat van het bemiddelen in onmogelijke relaties, zowel in Den Haag als het Midden-Oosten, sluiten we de dag ook met een stukje relatietherapie. Niet in de politieke arena, maar in een dancing bij de zuiderburen waar de gemoederen hoog oplopen. Hij mist haar, zij is woest op hem, er was een affaire, een excuus, hij stond bij de hoogtepunten op Instagram en uiteindelijk zit de grootste verrassing onder het shirt van de berijder van de scheve schaats. Vergeet de dure scripted reality op uw lineaire beeldbuis: de beste realitydrama vindt u in de lokale club en wordt via social media uw huiskamer ingepompt. Heerlijke kalverliefdedramatiek die u ongetwijfeld herkent uit de tijd dat u zelf nog jong en bezonnen was. Maar seg, maar seg, maar seg!