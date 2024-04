Halo's Orbital Drop Shock Troopers, door hun helmen toch wel het meest iconische future infantry-ontwerp ooit. Maar ook menselijk, al te menselijk, en daarom overwegend nutteloos plasmavoer als medestanders wanneer je als geno- en fenotypisch gemodificeerde Spartan II's Master Chief of Noble 6 (Reach) speelde. Maar kwamen wel volledig tot hun recht in eigen spin off Halo 3 ODST - dat gelanceerd werd met onderstaande beste live action game trailer ooit.

En om dat plekje in ons aller harten te eren test Grand Thumb (dossier) nu een namaak van Halo's evenzo iconische BR55 Battle Rifle - de MA37 en MA5C Assault Rifles testte hij al eerder. Kleine aanmerking wel; de Battle Rifle was natuurlijk zo dodelijk omdat-ie in 3 round burst schoot, en deze doet alleen enkelschots. Maar hey.

Kijkwijzer en bijsluiter door de maker helemaal onderaan, maar wel pas nadat je voorbij alle beste ODST-producties gescrold bent.