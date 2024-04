Het is alweer een tijd geleden dat we iets van Top Notch hoorden, maar het hiphopinstituut dat tevens functioneert als part time opvang voor hele en halve boeven bestaat nog en slaat een nieuwe koers in. Het label gaat muziek maken voor peuters. En dan bedoelen ze dus niet een nieuw album van Lil Kleine, maar muziek voor daadwerkelijke koters tussen de nul en vier jaar oud gemaakt door rappers van het label. De beats voor de stoerste gangsters van de dagopvang. De Lil Lil's die al een lucratief handeltje in smarties runnen. De OG luierdrager die stoer loopt te doen vanaf zijn glimmende Mercedes-loopauto. Die een beetje indruk probeert te maken op de vrouwtjes in het pierenbadje met zijn met diamanten ingelegde fopspeen. Van die bad boys die enkel rompertjes van bekende merken dragen. Eindelijk echte muziek voor de jongste entrepreneurs die al vanaf 10 maanden aan de geprakte kaviaar zitten en daarna aan de fles raken. En gelijk hebben ze, de kinderen van vandaag zijn tenslotte de reclasseringsgangers van morgen.