De Nederlandse televisiewereld kan zichzelf weer eens de originaliteitsprijs geven want de afdeling Geniale Concepten van SBS6 heeft weer iets vernieuwends bedacht. Een spelshow! Met Johnny de Mol! Dat wordt weer een enorm vrolijk en boeiend gebeuren met de Lance Stroll van het Mediapark. En het concept is ook echt geniaal: teams (!) spelen 30 Seconds tegen elkaar, en dan moeten ze begrippen raden. Er zijn ook teamcaptains (!), namelijk Rob Kemps, Airen Mylene en Klaas van der Eerden. Rob Kemps neemt z'n telefoon niet eens meer op, als je hem belt krijg je direct z'n antwoordapparaat en hoor je alleen maar 'oui oui is goed hoor hoe laat moet ik er zijn'. Jeune Hans Kraay junior Airen Mylene is die mevrouw die nèt (maar dan ook nèt) geen Gouden Televizier-Ring won voor haar prestaties in de Champions League van de Nederlandse televee (Lachen om home video’s) en dan hebben we nog professioneel sidekick Klaas van der Eerden. En als u dacht dat het concept 'spelshow' al origineel was, de formule 30 Seconds is dat helemaal. Dat is namelijk pas een keer eerder gedaan, in een heel ver verleden, namelijk afgelopen december, met Bert van Leeuwen op de EO (282.000 kijkers). Maar goed, als je zo veel geld hebt maakt het ook geen meer zak uit en produceer je gewoon een heleboel stront. Er zijn altijd wel wat kijkers die het opvreten! (Wij gaan kijken)