We kijken eigenlijk niet zo veel televisie maar voor Mr. Frank Visser maken we graag een gat in de popcornbak. Heeft-ie weer een stel zwakzinnigen bereid gevonden zichzelf compleet voor lul te zetten en zegt-ie er met die pornosnor weer iets badinerends over, en staat die Viktor Brand weer schijtlollig te doen dat hij bang is voor Jan de kindervretende podenco. Het is een soort Man Bijt Hond met uitlachleed. Enfin, nu vindt ene Boris Lemereis ('journalist Mediahuis Noord') dat een SCHANDE, want de deelnemers staan voor paal: "De makers van dit soort televisieprogramma’s zouden eens kritisch naar hun eigen rol moeten kijken. Met een groot bereik komt ook grote verantwoordelijkheid. (...) Sensatiegerichte nieuwssites schreven er stukjes over. (...) De vraag is dan ook wie de echte winnaar is van het programma: de buurman die grotendeels in het gelijk gesteld werd, of de redactie van het programma dat elke week weer hoge kijkcijfers mag noteren." Lollig want juist Boris Lemereis zelf schreef bij de sensatiegerichte hijgsite Linda van die sensatiegerichte stukjes over Mr. Frank Visser. Lekker clicks vangen met gelul over de seksboerderij. Lachen om zwakzinnigen is trouwens het hele verdienmodel van SBS6. Daarom vindt zus Linda het ook zo geweldig!