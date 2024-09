Er zijn drie zekerheden in het leven. De dood, belastingen en: iemand bedenkt een derde zekerheid. Zoals: goddoemme is er alweer niks op tv? Nou MOOI WEL. Want het AD komt met een of ander lulstuk dat streamers het zo goed doen en de tv ruk is. "Het aanbod op lineaire televisie is dramatisch slecht en je verdrinkt in de reclameblokken." Nou, daar zit het AD even helemaal mis! Neem nou zo'n zondag als vandaag. Vanochtend vroeg op Net5 begonnen met 'Verkopen of Verbouwen Canada'. Kun je nu ALWEER niet met het gezin ontbijten, Mosterd? Nee Samantha, ik kijk Verkopen of Verbouwen Canada, ff stil. Dan om 10.00 uur Vis TV, waarin Marco Kraal, Daniel Weijers en Tamme Smit van die enorme knakkers uit het water trekken. Goh dan weer een baars en dan weer een snaak, of hoe heet dat beest. GEWELDIG! Gaan we terug naar NET5 voor House Rules Australië. Hi-la-risch. Hebben we in dit land nog talentvolle filmmakers die we eventueel een blokje kunnen geven? Nee hoor! We doen House Rules Australië, waarin een of andere lullo uit de outback het huis van een andere lullo gaat verbouwen. MAAR! "Zullen hun tegenstanders rekening houden met de smaak van de eigenaars?" Vrienden, de popcorn zit al in de pan. Zo tussen de middag gaan we naar Wipeout op RTL7. "Amerikaanse spelshow waarbij kandidaten tegen elkaar én tegen de klok strijden op een duizelingwekkende hindernisbaan." Alsof stiekem bier uit de koeling halen als Samantha niet kijkt ook niet een duizelingwekkende hindernisbaan is. Nou nou hup Ryan uit Shitsville Tennessee, laat jij ons in godsnaam maar eens zien hoe bedreven jij bent op de hindernisbaan. Gaan we door met De Grote Verbouwing Nieuw-Zeeland op SBS6, ook al zo'n prachtig programma gemaakt aan de andere kant van de planeet met allemaal van die extreem interessante figuren, daarna trekken we ons dubbel en dwars af bij Freek Vonk op NPO3 (herhaling) en zo net voor het eten gaan we via RTL Autowereld naar 'VTWONEN weer verliefd op je huis'. "Elke week gaan Kees Tol en de stylisten de uitdaging aan om de bewoners weer verliefd te laten worden op hun huis." Kijk en HIEROM is die tv tig jaar geleden uitgevonden, zodat een of ander geil figuur uit Volendam jaren later op bezoek kan bij mensen om te vertellen dat hun inrichting niet deugt. Goh nou wat hebben we nog meer voor een pracht en praal op tv, O JA, Gordon Ramsay Oorlog in de Keuken aflevering 123871 en 123872 en dan is het alweer tijd voor een oud-Hollandse avond gezelligheid, met om 19.56 uur Linda de Mol die mag doen of dat slappe kereltje van haar nooit dickpics naar jonge meiden heeft gestuurd, en His Lulness Winston Gerstengelstengelstengelschnitzelwitz, die oude arme mensjes de centen uit de zak klopt. En 's avonds, ja, dan is er vast wel ergens een originele talkshow waar Wouter de Winther aan tafel zit. Lachen man! Wat lúllen ze nou eigenlijk, er is niks op tv?