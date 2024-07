U bent natuurlijk extreem verwend met al die mogelijkheden om in de tijd van de baas voetbal dan wel wielrennen te kijken. Maar vandaag: GEEN voetbal, GEEN wielrennen (rustdag), dus u wanneer u nu de powerknop van de televisie inramt, en er is niks, en toen las u DEZE HANDLEIDING.

16.00 - 16.22 - Rudi het Racevarken, NPO3

Rudi het racevarken is een enorme roze idioot. Zoals de prinsessen van Disney onze dochters verneuken met een ideaal schoonheidsbeeld zorgt Rudi ervoor dat alle jongens denken dat ze fysieke topprestaties moeten leveren. En waarom? Omdat hij heel hard kan rennen. Nooit zal iemand als Rudi een Racevarken een keer helemaal NIKS kunnen voordat hij als speklap op het bord belandt. Het verhaal is als volgt: Frits is met zijn vader op de boerderij van opa en oma komen wonen. Dan sluit hij vriendschap met een Turk (tuut!) en met Rudy. Een racevarken die niet weet of je zijn naam met een y of een i schrijft, ook wel logisch want varkens kunnen helemaal niet spellen.

16.18 - 17.11 - Bar Rescue, RTL7

Nou goh wat interessant, de negenhonderdste herhaling van Bar Rescue op RTL7, de zender die alleen maar bestaat om Purmerend tevreden te houden. Maikel is er nog iets op televee? Ja hoor, de miljoenste herhaling van Pawn Stars. Komt Maikel even bedrogen uit, want Pawn Stars is helemaal niet, er is een aflevering van Bar Rescue. U draait uw eerste negroni uit de drankkast want voor Bar Rescue moet je goed gaan zitten. Jon Taffer, ondernemer en persoonlijkheid, de Winston Gerasnkasjchgjyabvwtjybjywontiwztz van The Big Apple. Wat een winnaar, wat een programma, en wat bent u blij dat er geen voetbal of wielrennen is, dan kunt u tenminste kijken naar Bar Rescue op RTL7. Meer voor mannuh!

17.11 - 18.00 - Eigen Huis & Tuin: Lekker Leven, RTL4

Programma is op het moment dat u schakelt al even bezig maar wat maakt het ook uit, het is uw dag en uw leven. De presentatrice is Froukje de Both en we kunnen alleen maar blij zijn dat ze er nog is. Wisten jullie trouwens dat Froukje de Both allerlei investeringen heeft gedaan Maar Dat Het Weer Goed Gaat Met Froukje de Both? Dat lezen we allemaal in advertenties op Facebook dus zal het wel kloppen. In Eigen Huis in Puin geven allerlei experts praktische tips op het gebied van wonen en tuinieren: "Daarmee kun je zelf direct aan de slag om je leven leuker én gezonder te maken." En daarna kun je seppuku plegen, want als je een huis inricht naar idee van Froukje de Both en haar kolonie kneuzen ben je geen knip voor de neus waard. Stop de Loods5-isering van de woonmarkt!

18.00 - dood - Gordon's ultimate cookery course, 24 Kitchen

Mocht u nu nog steeds niet gestorven zijn aan ellende kunt u een intellectuele voorsprong nemen op de goddeloze rest door de sportloze middag af te sluiten met Gordon Ramsey. De man die ooit twee plakken witbrood op de wangen van een wannabe plakte en haar bombardeerde tot IDIOT SANDWICH, een hoogtepunt in tachtig jaar culinaire televisie. "Chef-kok Gordon Ramsay geeft onder andere tips over het gebruik van peper en kruiden en schenkt aandacht aan verschillende bereidingswijzen, zoals bakken, braden en koken." En daar zaten we nou net op te wachten. Croma!