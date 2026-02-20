VrjiMiBo met Yungblud (met The Smashing Pumpkins), New Found Glory, Mumford & Sons en: L.P. Boon
Het is weekend, u mag
Mumford & Sons is het aarsgewei van de popmuziek. Vroeger was het hip en vernieuwend om die joker op z'n banjo te zien hengsten, accepteerde u het gelaten omdat u dacht dat het wel los zou lopen, maar nu is het alleen nog maar het domein van hoeren, schooiers en soldaten met hun petten op een oor, en voor u het weet staat u met uw aarsgewei te stoeien met een stel agressieve zigeuners in een Roemeense stripclub (geen idee). Zanger Marcus Mumford, in het bezit van een heel hip snorretje en een heel hip oorbelletje, stelt zich weer eens ontzettend breekbaar en kwetsbaar op. Als we IEMAND van het Koninklijk Huis moeten aanwijzen die een aarsgewei heeft / neemt, dan wel voor haar plezier naar Mumford & Sons luistert, dan is het die Gravinfluencer. Ook dit weekend: snoeiharde hiphop van Larry June, Curren$y & the Alchemist. De hippe rocker Yungblud heeft een nieuw album met een vrij dikke single met The Smashing Pumpkins, er is vergangegloriepunk van New Found Glory en een zwikkie metal. Prettig weekend. En be nice.
Yungblud (met in deze single Smashing Pumpkins)
Louis Paul Boon - Zo zal ik dan worden
zo zal ik dan worden
stilaan een zich oudvoelend man
een bloem een gedicht op de lippen
en verder wat knutselend nog
aan luchtvervuiling en zo
zo zal ik dan worden
een propere oude man
als ons hondje dat niets mocht
in huis doen en zo doof
was geworden als een pot en zo
zo zal ik dan worden
met wat schorre stem verhalen
aan mijn kleinzoon over vroeger
de revolutie die we toen wilden
de sovjetrepubliek vlaanderen en zo
zo zal ik dan worden
en vragen naar mijn bril
en zoeken naar mijn stok
om op te steunen en zo
New Found Glory (snoeipunk)
Moby (vegan elektro)
Larry June, Curren$y & the Alchemist (snoeiharde hiphop)
Band of Heathens (rock and roll)
Megan Moroney (kuntrie)
The Enemy (indie)
The Messthetics (herrie, jazz)
Mirah (breekbare zinger-zangrijter)
Michael Monroe (heavy metal onzin)
Exhumed (GU)
Sylosis (GU)
Clawfinger (GU)
The Veer Union (GU)
Nytt Land (GU)
