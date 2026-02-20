Mumford & Sons is het aarsgewei van de popmuziek. Vroeger was het hip en vernieuwend om die joker op z'n banjo te zien hengsten, accepteerde u het gelaten omdat u dacht dat het wel los zou lopen, maar nu is het alleen nog maar het domein van hoeren, schooiers en soldaten met hun petten op een oor, en voor u het weet staat u met uw aarsgewei te stoeien met een stel agressieve zigeuners in een Roemeense stripclub (geen idee). Zanger Marcus Mumford, in het bezit van een heel hip snorretje en een heel hip oorbelletje, stelt zich weer eens ontzettend breekbaar en kwetsbaar op. Als we IEMAND van het Koninklijk Huis moeten aanwijzen die een aarsgewei heeft / neemt, dan wel voor haar plezier naar Mumford & Sons luistert, dan is het die Gravinfluencer. Ook dit weekend: snoeiharde hiphop van Larry June, Curren$y & the Alchemist. De hippe rocker Yungblud heeft een nieuw album met een vrij dikke single met The Smashing Pumpkins, er is vergangegloriepunk van New Found Glory en een zwikkie metal. Prettig weekend. En be nice.

zo zal ik dan worden

stilaan een zich oudvoelend man

een bloem een gedicht op de lippen

en verder wat knutselend nog

aan luchtvervuiling en zo

zo zal ik dan worden

een propere oude man

als ons hondje dat niets mocht

in huis doen en zo doof

was geworden als een pot en zo

zo zal ik dan worden

met wat schorre stem verhalen

aan mijn kleinzoon over vroeger

de revolutie die we toen wilden

de sovjetrepubliek vlaanderen en zo

zo zal ik dan worden

en vragen naar mijn bril

en zoeken naar mijn stok

om op te steunen en zo