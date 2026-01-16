Het is weekend en het is ook gewoon weekend voor de mensen die helemaal niet meer werken. De afgekeurden, de pensionado's, de financieel onafhankelijken, de werklozen, de sabbaticals, de mantelzorgers - telt een VrijMiBo ook als je thuis doelloos op je Dell zit te surfen terwijl Samantha / Piet aan je kop zit te zeiken, en je gewoon IEDERE DAG bier kan drinken? Ja, JUIST DAN telt het. Bevolk de kroegen, bestel het bier, neem de kaarten mee. Klaverjas, drink meer bier, leef het leven, flirt met de vrouwen, flirt met de mannen en bezwanger uw lichaam met jenever en bitterballen. Nieuwe muziek deze week: Sleaford Mods, The James Hunter Six, YoungBoy, een hoop rare metal en een gedicht van Bernlef, alias J. Bernlef, Hendrik Jan Marsman, Henk Bernlef, Jan Bernlef, S. den Haan, Cas den Haan, Cas de Vries. Plop & proost!