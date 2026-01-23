Quiz. Waarom zijn Trouw-bejaarden boos op de NPO?
Rage against the machine
Ja sorry, maar Simon van Teutem had gelijk, toen hij het vroege werk van Rutger Bregman samenvatte, die destijds het werk van Rob Wijnberg parafraseerde, die op zijn beurt het werk van Steven Pinker naar het Nederlands vertaalde. We hebben het in het westen (in casu: NL) veel te goed, we zijn verwend, decadent, volgevreten. We worden ook veel te oud, en dus gaan verveelde bejaarden van gekkigheid Trouw lezen, NPO-programma's kijken, en als ze daar klaar mee zijn, brieven naar Trouw schrijven over wat ze wel (of niet) op de NPO hebben gezien. En als het dan écht tegenzit, zijn het nog boze brieven ook. Afijn, waarom zijn Trouw-bejaarden deze week precies boos op de publieke omroep? Ho, en saneer de
NPO ouderenzorg. Antwoord na de breek.
A) Genocide op Heel Holland Bakt
B) Tegenlicht alleen nog op joetjoep
C) Waarom wel Fons Hendriks en godverredomme nergens Fons de Poel?
D) WAAR IS AART ZEEMAN?
E) Carrie op Vrijdag-fanclub genoodzaakt zichzelf op te heffen
F) NPO Start
G) Opgehitst door Joop van den Ende
H) Bezuinigingen in bredere zin, waarom treffen die steevast programma's, maar vrijwel nooit middelmanagers of ander vergadergrut
I) Nieuwsuur een halfuur later
J) Het journaal begon dinsdag niet om 20:00:00 maar om 20:00:07, terwijl het vorige week op diezelfde dag nog om 19:59:26 begon. De week daarvoor begon het wel op het juiste tijdstip, maar een week eerder al om 19:59:01
Juiste antwoord: I
Reaguursels
Dit wil je ook lezen
WIE wordt de nieuwe redacteur islam van Trouw
Solliciteer inshallah
NPO niet hard genoeg geraakt door bezuinigingen: EO komt met datingshow
Beeld: EO-man vertelt zijn date wat hij later vanavond met die vinger van plan is
Bassiehof – Zelfs de BBB-minister wil geen BBB-onderzoek naar activistische NPO
Wel heeft Gouke Moes een stappenplan voor u
Leestip. Pastoor sloopt bakerpraatjes Trouw
Papenhaat in de Krant van Smouter
QUIZ. Maar waar bezuinigt de NPO juist niet op?
Belastinggeldpiet legt flink wat pepernoten in de schoen van...
Terugkijken - Even Tot Hier over KAALSLAG NPO
ROFLOL - het is allemaal de schuld van Jeroen Pauw!
RIP Studio Voetbal in het StamCafé
Wat hebben we gelachen