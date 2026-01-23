Ja sorry, maar Simon van Teutem had gelijk, toen hij het vroege werk van Rutger Bregman samenvatte, die destijds het werk van Rob Wijnberg parafraseerde, die op zijn beurt het werk van Steven Pinker naar het Nederlands vertaalde. We hebben het in het westen (in casu: NL) veel te goed, we zijn verwend, decadent, volgevreten. We worden ook veel te oud, en dus gaan verveelde bejaarden van gekkigheid Trouw lezen, NPO-programma's kijken, en als ze daar klaar mee zijn, brieven naar Trouw schrijven over wat ze wel (of niet) op de NPO hebben gezien. En als het dan écht tegenzit, zijn het nog boze brieven ook. Afijn, waarom zijn Trouw-bejaarden deze week precies boos op de publieke omroep? Ho, en saneer de NPO ouderenzorg. Antwoord na de breek.

A) Genocide op Heel Holland Bakt

B) Tegenlicht alleen nog op joetjoep

C) Waarom wel Fons Hendriks en godverredomme nergens Fons de Poel?

D) WAAR IS AART ZEEMAN?

E) Carrie op Vrijdag-fanclub genoodzaakt zichzelf op te heffen

F) NPO Start

G) Opgehitst door Joop van den Ende

H) Bezuinigingen in bredere zin, waarom treffen die steevast programma's, maar vrijwel nooit middelmanagers of ander vergadergrut

I) Nieuwsuur een halfuur later

J) Het journaal begon dinsdag niet om 20:00:00 maar om 20:00:07, terwijl het vorige week op diezelfde dag nog om 19:59:26 begon. De week daarvoor begon het wel op het juiste tijdstip, maar een week eerder al om 19:59:01