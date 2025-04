FOTO (ANP, 30 augustus 2022) - Jort Kelder toont zijn achterwerk tijdens de NPO Seizoenspresentatie in Theater Gooiland in Hilversum

Vergeef ons het cynisme. Maar dit wordt niks zo. Eppo Bruins wil het mes zetten in de NPO en nu zijn allerlei omroepbobo's juichend aan het roepen dat zij ontzettend over hun eigen schaduw heen aan het stappen zijn. Eerst had je Dominique Weesie van Powned, bekend van internet, die over zijn eigen schaduw heenstapte: "Laten wij de eersten zijn die over onze schaduw heen durven te stappen". En nog geen drie uur later roept ook de volstrekt identiteitsloze autoverkoper Peter Kuipers (nu KRO-NCRV, voorheen TROS, maakt niet uit, als ie maar geld weg kan halen bij oorlogsslachtoffers programmamakers), die zelf nog niet over zijn eigen schaduw is heengestapt, al wel zijn collega's op om ook over hun eigen schaduw heen te stappen. "Ik roep de bestuurders van de andere omroepen dan ook op om over hun eigen schaduw heen te stappen". Als die bestuurders allemaal zo graag over hun eigen schaduw heen willen stappen, dan zal er wel ergens een bonnetje voor hun eigen schaduw gedeclareerd kunnen worden.

Ondertussen blijft de kijker van identiteitsbepalende programma's als De Gevaarlijkste Wegen in gekmakende onzekerheid, en nou komen GroenLinks-PvdA en de VVD (Claire wat doe je nou) ook al met een plan om de enige managementlaag die echt AFUERA zou worden afgeschaft, namelijk de NTR, alsnog te behouden. Nee. Dit wordt niks. Uiteindelijk blijken al die managers over hun eigen schaduw heengestapt naar weer een nieuw managementbaantje en wordt iedereen die iets kan bij de NPO wegbezuinigd en blijven we nog jaren en jaren en jaren heel veel geld in die bodemloze put plempen.

UPDATE: Welja, Kamermeerderheid eist nu dat NTR met NOS moete fuseren