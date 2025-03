Ja jongens het is vandaag de sterfdag van Def Rhymz Albert Uderzo Johan Cruijff en die kunnen we natuurlijk niet zomaar voorbij laten gaan. Hoewel in elk Amsterdams café altijd één in zichzelf gekeerde purist zit die maar door blijft neuzelen over Piet Keizer en Coen Moulijn vast ook hartstikke goed was, kan er maar eentje de allerbeste zijn en dat was Jopie uit Betondorp. Won alles, kon alles. Neem even de tijd, kijk onderstaande beelden, en geniet van hoe ontzettend goed en sierlijk-ie toch was.