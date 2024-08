Robert F. Kennedy Jr., die had je ook nog! Op het moment dat eigenlijk iedereen zit te wachten op zijn endorsement voor Donald Trump, aangezien alle toch al amper serieus te noemen kansen voor presidentskandidaten van third parties nu wel verdwenen zijn, komt die even aanzetten met de meest bizarre anekdote ooit. In een niet heel spontaan ogende video vertelt RFK Jr. aan Roseanne Barr (blijkbaar huisvriendin, of zoiets) hoe hij 10 jaar geleden van plan was een aangereden beer te villen, maar vanwege tijdnood besloot het kadaver in Central Park te dumpen en het te laten lijken op een fietsongeluk. ("I was not drinking, but people who had been drinking with me thought is was a good idea", sure!) Tot zijn grote schrik werd de vondst van de beer middenin New York een enorme rel. Het mysterie werd echter nooit opgelost en tot dit moment voelde RFK Jr. geen noodzaak om zijn dode-beer-avontuur op te biechten. OH JA, The New Yorker komt binnenkort met een verhaaltje over die beer en mijn betrokkenheid, dan weet je dat vast. Let daar vooral niet op, hoor. "It's gonna be a bad story."

UPDATE: The New Yorker heeft een ellenlang stuk over Kennedy gepubliceerd. Screenshot na de breek.