Onstuimig als de campagnetijd is, blijft 1 man toch als geen ander oog op de bal houden. Charles Groenhuijsen schoof ditmaal aan bij De Nieuwe Wereld, waar alleen de hele groten aan het woord komen. We zijn weer een boel wijzer geworden. Een aantal dingen op een rij: Defund the Police, daar staat Charles Groenhuijsen pontificaal achter. Dat is simpelweg een benaming voor de verandering van de Amerikaanse politiecultuur naar een van de-escalatie. Het is dus GEEN term die is ontsprongen uit extreemlinkse kringen tijdens de George Floyd-rellen, bedacht door mensen die de politie wilden vervangen voor door aan diversiteitsstandaarden voldoende burgermilities. Dankjewel Charles. Andere lessen van Charles: "Dat Hillary verloor in 2016 kwam omdat Obama zwart was.", "Trump is de minst christelijke presidentskandidaat ooit.", "Biden is de meest succesvolle Democratische president sinds Roosevelt.", "De Republikeinse partij is knettergek geworden." Het ene unieke inzicht na de andere, het is ongelofelijk. Opvallend: Charles is niet meer 100% overtuigd van de winst van Harris. NEE TOCH CHARLES... Zijn ze dan toch allemaal gek geworden?