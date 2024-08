Het is wel even iets anders dan een zaal vol toegewijde fans. Donald Trump liet zich woensdag een half uur interviewen door 4 (vrouwelijke) journalisten bij de National Association of Black Journalists (NABJ). Het verliep zacht gezegd stroef. ABC-journaliste Rachel Scott had geen zin om volgens het Trump-handboek te interviewen en ging er bij de eerste vraag met gestrekt been in. Het resultaat: Trump boos, deelde de rest van het half uur durende gesprek sneren uit naar Scott. Dan was er ook nog het onderwerp van de avond, Amerika's favoriete obsessie: ras. De algehele tendens van het gesprek was ongeveer dit:

We hebben uitvaarten gezien waar de sfeer beter was. Toch zal, zoals altijd, iedereen in dit interview zien wat ze willen zien. Ja, Trump ontwijkt vragen en beledigt herhaaldelijk een interviewer. Maar hij blijft wél zitten, dat is niet altijd zo geweest bij vijandige vragenvuren. Het meest spraakmakende statement van Trump: "All those years Kamala Harris was Indian, the last few years she started calling herself black. She turned into a black woman." Een boodschap die heftig klinkt, maar mogelijk wél resoneert bij een deel van het zwarte electoraat. Velen van hen zijn er namelijk klaar mee dat identity politics al jaren door de democraten wordt gebruikt om zwarte stemmen te winnen.

Wat Trumps optreden op de NABJ al met al heeft opgeleverd voor de campagne zal moeten blijken. Vermakelijk was het wel.