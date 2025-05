Ja sorry maar dit is echt nog erger dan Ernst-Jan Pfauth: urnen met daarin de as van gecremeerde kinderen stelen van een begraafplaats. Wat een inktzwart karakter heb je dan, waarom haal je überhaupt adem, je bent je stofwisseling niet waard. De details maken het alleen maar erger. "Het zou bijvoorbeeld kunnen dat ze te koop worden aangeboden. De rechter urn heeft een kaboutermutsje aan de bovenzijde." Welja, even wat kinderas in de biobak gieten en daarna een schattig kabouterurntje op Vinted pleuren. In zeer goede staat, bijna niet gebruikt! Hartverscheurende quotes bij het AD van een van de moeders: "Voor mensen is het een urn, maar voor mij is het mijn dochter die ik kwijt ben (...) Die urn, dat maakt mij niet uit. Maar de inhoud wel. Ik wil haar gewoon terug. Het is mijn dochter."