Mooi. De Zeelandbrug wordt Rijksmonument
Niet aankomen. Blijft voor altijd staan
De Zeelandbrug. Een machtig ding vanaf een afstandje, rij je erover heen dan stelt het niet zoveel voor. Een veredeld fietspad, helemaal sinds de autobesitas heeft toegeslagen. Vandaag werd bekend dat de Zeelandbrug over de Oosterschelde wordt voorgedragen als Rijksmonumument en altijd blijft bestaan, en terecht. Een tunnel is nu de meest voor de hand liggende optie om dit versleten icoon te vervangen. Maar tunnels zijn kapotsaai. Bruggen zijn mieters. Dus waarom bouwen we de Zeelandbrug niet na & plempen 'm naast de oude? Maar dan wel VIJF KEER ZO GROOT. Kan het kabinet Lidewij I dat ff regelen? Alvast bedankt!
Reaguursels
Dit wil je ook lezen
Ook weer duurderder. Onze Afsluitdijk
Vroeger hadden we ingenieurs bij Rijkswaterstaat. Nu proces-managers...
It giet oan! Project BlokkeerFriezen Monument
Wat hebben we allemaal nodig?
Quiz. Monument of klimrek?
Vraagjen! Weet u het antwoord? Veel Nederlanders begrijpen namelijk niet dat je niet op cultuurschatten mag klauteren. Antwoorden na de breek.
Kijk Nynke. Afsluitdijk kan ook in <4 minuten
OK niet met een Opel of een boxvorminge SUV en zeker niet met een ouwe Zweedse zeecontainer zoals Pritt ze graag rijdt. Maar wel met een Zweedse bolide. Kijk maar: