De Zeelandbrug. Een machtig ding vanaf een afstandje, rij je erover heen dan stelt het niet zoveel voor. Een veredeld fietspad, helemaal sinds de autobesitas heeft toegeslagen. Vandaag werd bekend dat de Zeelandbrug over de Oosterschelde wordt voorgedragen als Rijksmonumument en altijd blijft bestaan, en terecht. Een tunnel is nu de meest voor de hand liggende optie om dit versleten icoon te vervangen. Maar tunnels zijn kapotsaai. Bruggen zijn mieters. Dus waarom bouwen we de Zeelandbrug niet na & plempen 'm naast de oude? Maar dan wel VIJF KEER ZO GROOT. Kan het kabinet Lidewij I dat ff regelen? Alvast bedankt!