We worden echt helemaal schizofreen van Femke Halsema. Het ene moment heeft ze van die totaal onbenullige crack over hoofddoekjes, dan roept ze weer iets als 'Homo-intolerantie zie je onder moslimjongeren, maar ook FvD/Andrew Tate-achtige jongeren', dan trekt ze een eigen plannetje en gaat ze weer tégen het overheidsbeleid in en nu heeft ze de overheid weer nodig.

"Wij hebben naar schatting 500 ongedocumenteerden in onze stad die bij ons bekend zijn. Het zijn er natuurlijk nog veel meer. Op het moment dat deze mensen geen dak boven hun hoofd hebben, dan kun je op de vingers van een hand natellen dat hun psychische en sociale problemen heel snel verergeren. Ik wil niet zeggen dat mensen die uitgeprocedeerd zijn, hier mogen blijven. Ik zeg alleen wel tegen de Rijksoverheid: zorg dan dat je beleid goed is. Wij zijn als gemeente niet de partij die uitzet. Dat doet het Rijk. (...) Op het moment dat minister Marjolein Faber en anderen er niet in slagen om ervoor te zorgen dat mensen daadwerkelijk worden uitgezet, laat dan gemeentes niet in de steek. Laat het niet zo zijn dat wij de prijs betalen voor het falend uitzettingsbeleid. Laat deze mensen niet hier over straat zwerven."

Prima tekst verder maar BEGIN dan eens in je eigen toko, begin bij die rare activist Rutger Groot Wassink die weigert met de PVV te praten, die de hele stad wil volbouwen met vluchtelingencentra, die kritische rapporten over allochtoon anti-homogeweld onder het tapijt veegt - welhaast crimineel gedrag. Begin met een wethouder die godbetert later staatssecretaris wordt met uitspraken als HOE MEER ASIELZOEKERS HOE BETER, pak antisemieten aan, HANDHAAF, kijk Bureau Burgwallen terug, ga op werkbezoek in Ter Apel, STOP IN GODSNAAM EENS MET WIJZEN & GA AAN DE SLAG DAN.