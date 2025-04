Je krijgt de vinger maar niet op de drijvende krachten achter zo'n fenomeen, maar de veldexperts van bijvoorbeeld opvanglocatie Sterk Huis menen toch een gemene deler te zien: "We vangen veel meiden op die komen uit 'eerculturen'. Dat zijn veelal culturen uit het Midden-Oosten waar duidelijke normen en waarden gelden over hoe je omgaat met je zedelijkheid. Dit is niet per se gekoppeld aan religie, maar met name aan "collectivistische samenlevingen".

En wat blijkt nu - na het nieuws dat de door haar Syrische vader en broers vermoorde Ryan Al Najjar tot kort voor haar dood zwaar beveiligd werd via het 'stelsel bewaken en beveiligen' van de NCTV? Zeker vijf andere Nederlandse vrouwen worden via hetzelfde NCTV-stelsel beveiligd tegen collectivistische culturen. "In Nederland zijn er twee opvanglocaties gespecialiseerd in de opvang van vrouwen die met eergerelateerd geweld te maken krijgen. Die melden aan Nieuwsuur dat, naast de reguliere opvang, jaarlijks zo'n vijf vrouwen die slachtoffer zijn van eergerelateerd geweld moeten worden beveiligd."

Zouden we terloops op mogen merken dat Syrië weer van de soennieten is en dus letterlijk alle Syrische vluchtelingen terug kunnen?