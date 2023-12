Terreurmoslims roeren zich sinds oktober in verhevigde mate dus het is niet vreemd dat ze hun stempel drukken op het dreigingsbeeld: het land ging deze week van 3 naar 4 wat betekent dat er een reële kans is dat er een aanslag gepleegd wordt. De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) is in zijn periodieke rapport Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland (DTN) echter zwijgzaam over de recente aanslagen op Thierry Baudet. Sterker: de aanslag in België door een Oekraïner wordt niet eens genoemd. Verder dan onderstaande mededeling komt de terreurbestrijder deze week niet.

Vreemd daar de aanslagen op de FvD-voorman vanuit verschillende zorgwekkende richtingen komen. De aanvaller in Gent was een Oekraïner, in Groningen wijst alles op betrokkenheid van extreemlinks. Het Belgische Openbaar Ministerie houdt zich op de vlakte over de eerste kwestie. Van het parket Oost-Vlaanderen begrijp ik dat het onderzoek nog loopt: "De magistraat zal hiervan kennis nemen en dan bekijken welk gevolg zal gegeven worden aan de zaak." Op de vraag of de Oekraïner nog in België is, komt geen antwoord. Nederland heeft ook geen idee waar de verdachte man nu is. Minister van Justitie en Veiligheid Dilan Yesilgöz (VVD) liet vorige week in weinig vertrouwenwekkende woorden weten: "Als Nederlandse overheid beschikken we niet over informatie over de verblijfplaats van betrokkene. Vanwege het vrije verkeer van personen binnen de Europese Unie is het niet uit te sluiten dat deze persoon zich in Nederland bevindt." Die is dus verdwenen, lijkt het. Heeft de aanvaller andere Nederlandse politici die kritisch zijn op het Oekraïne-beleid (PVV, SP) op de korrel, maakt hij onderdeel uit van een grote beweging? Geen woord hierover in de rapportage van de chef terreur.

In het DTN ook geen aandacht voor linksextremisme. Volgens de NCTV omdat 'er op het moment van schrijven geen aantoonbare ernstige geweldsdreiging van uitgaat'. Baudet werd in Groningen anders behoorlijk hard op zijn kop geslagen, als de bierfles in kwestie gebroken was had het heel anders voor de FvD-leider kunnen aflopen. Bovendien wijst alles op de betrokkenheid van extreemlinks: de Anti Fascistische Aktie (AFA) afdeling Noord eiste de aanslag direct op (om die verklaring later weer schielijk in te trekken), bij het politiebureau stonden die avond zéér onfrisse linkse types. Ook zwijgt de NCTV over het extreemlinkse Extinction Rebellion (XR) dat zich twee dagen na de aanslagen in Israël solidair verklaarde met de Palestijnse zaak. Begin dit jaar nog organiseerde XR-voorvrouw Hannah Prins een (afgelast) debatavondje over het toepassen van geweld. Zorgwekkende ontwikkelingen ter linkerzijde zou je zeggen.

De NCTV heeft het momenteel nogal druk met andere zaken, dat ontslaat de organisatie niet van de verplichting serieus werk van z'n rapporten te maken. Het zwijgen over de door een Oekraïner gepleegde aanslag in Gent en de ogenschijnlijk blinde vlek voor linksextremisme in Nederland wekken in ieder geval weinig vertrouwen