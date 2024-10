Vanaf vandaag arriveren honderden Amerikaanse pantservoertuigen en containers in Nederland voor doorvoer naar Polen. Defensie ondersteunt deze operatie, waarbij materieel via de havens Vlissingen en Eemshaven wordt vervoerd. 🇺🇸 pic.twitter.com/lrHewlg686

Voor een sterke NAVO-oostflank en afschrikking tegen Rusland roteert de VS eenheden naar Polen. Daarvoor gaan >2000 militaire voertuigen en containers via Vlissingen en de Eemshaven richting Polen. Door onze goede infrastructuur en logistiek vervullen wij deze belangrijke taak. pic.twitter.com/RVCoGte0kL

Hallo Nederland. Gaarne niet meteen 112 bellen, de wijkagent waarschuwen of GeenStijl linktippen als u een stoet oorlogstuig voorbij ziet komen door oneindig laagland cq op een NS-station. Er is voorshands geen enkele reden om werkelijk ongerust te zijn. Het is geen - herhaling - geen oorlog. Er worden geen boeren met geweld onteigend danwel de vissersvloot onschadelijk gemaakt. Het is een "doorvoeroperatie" en al die militaire meuk gaat naar Polen, net als de rest van de Nederlandse tweedehands auto's. Einde dienstmededeling.