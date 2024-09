Sommige mensen beschouwen het maken van excuses als een teken van kracht en zelfbewustheid, terwijl anderen vinden dat het herstellen van je fouten al voldoende zou moeten zijn. Maar waar trek je de grens? Moet je excuses aanbieden omdat je ziek bent? Voor de samenstelling van Duckstad? Voor het importeren van buitenlanders? Voor een BTW-tarief? Voor het gebruik van bepaalde woorden? Of zelfs voor het bezit van babyolie?

Misschien moeten we ons alvast verontschuldigen voor het simpele feit dat we ademen. Dan blijft er tenminste niets over om ons later nog schuldig over te voelen.