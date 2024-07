De ene dag is het een achterlijk omhooggeneukt leeghoofdje dat steeds dezelfde quasifilosofische riedel herhaalt die niemand snapt. Wier grapjes je alleen herkent omdat ze erom lacht. Als enige. Ze is niet naar de grens geweest, want ze is ook niet Europa geweest. Kortom: domme doos, heb je niks aan.

De volgende dag is ze de eerste zwarte vrouwelijke presidentskandidaat. En heeft ze heel wat in d’r mars. Ze heeft weliswaar geen kogel ontweken, of zelfs maar COVID verslagen, maar dat kan nog komen. Ze heeft een indrukwekkende carrière, die leest als de hagiografie op MDMA. Het grote voordeel dat ze heeft, is dat ze zo weinig heeft gedaan als VP, dat er maar weinig voorbeelden zijn van recent gepruts.

Behalve dan dat ze niet naar de grens ging. Terwijl ze zei dat ze wel naar de grens was geweest. Trouwens: ze is ook naar Europa geweest. En daarvan zei ze ook dat ze er niet geweest was.

Waar is deze vrouw nog meer niet geweest?