2007, zover moet je terug in het archief voor een beetje normale foto van Frans Timmermans en Hans Spekman samen. Dat komt omdat die laatste nog steeds boos is dat Timmerfrans daarna Job Cohen voor de bus gooide door zijn eigen kritische mail te laten lekken (4 dagen later was Cohen weg). Want lekken is niks voor Spekkie, die stapt een dag voor het (apartheids)congres gewoon direct naar arbeiderscourant De T. als hem iets niet zint. En dan schudt De Trui die geen fan van de fusie met GroenLinks is ze zo uit z'n mouw: "Je kunt jezelf voor de gek houden met een goede verkiezingsuitslag, maar links heeft gewoon verloren. Het is allemaal zo voorgekookt (-) Als je onderlinge pijnpunten wegmoffelt omdat het niet goed uitkomt voor de macht, dan wordt het eng. Er waait bij ons EEN NOORD-KOREAANSE WIND: er is geen discussie meer. Beangstigend.” Gezellige partij. En dát wil meedoen met de formatie?