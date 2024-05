Dikke vette meevaller voor Timmerfrans: zeggen dat je niets zult nalaten om te voorkomen dat de leider van de partij met de meeste stemmen in dit land aan de macht komt, mag gewoon. Dat zegt het OM, nadat de leider van de partij met de meeste stemmen in dit land aangifte had gedaan tegen de leider van de partij met niet de meeste stemmen in dit land. Persbericht OM: "Voor de betekenis van dit "niets nalaten" is de inhoud van de volledige speech van belang. Daaruit kan worden afgeleid dat het om politieke middelen ging. Zo doet de fractievoorzitter direct na deze uitspraak een oproep aan de formerende partijen om geen kabinet te vormen met Wilders. En dat GroenLinks-PvdA "keihard oppositie" zal voeren als dat toch gebeurt.

De uitspraak van de fractievoorzitter van GroenLinks-PvdA levert naar het oordeel van het Openbaar Ministerie geen strafbaar feit op."