Uitgerekend op de dag dat Raisa Blommestijn een brief van het OM op de mat krijgt, er op verschillende plaatsen in Nederland "plotseling" heel veel regen valt (de klootzakken), Rita Verdonk een poging doet de Deep State te tarten, een vliegtuig "opeens" in een verschrikkelijke turbulentie terechtkomt en Marcia Luyten onderdeel blijkt uit te maken van een sinistere samenzwering om Rob Riemen weer terug in de publieke belangstelling te brengen, uitgerekend op DIE DAG, maken de systeemmedia bekend dat Klaus Schwab terugtreedt als voorman van het WEF. Tenminste, dat is wat ze willen dat u denkt.