Rita Verdonk is nog niet officieel gevraagd. Ze is ook niet direct gepolst. Maar: de naam wordt genoemd. Door wie, kan ze niet zeggen. Als de naam genoemd wordt, dan ben je daar niet bij hè. Ja, de naam is opgeworpen. De naam circuleert, wordt in de mond genomen, zoals dat heet. Zeker twee maal is ie genoemd, de naam. Van twee kanten heeft ze het gehoord, van verschillende zegslieden, dat haar naam dus in verband wordt gebracht met een ministerspost. Ze kan er in dit stadium niks zinnigs over zeggen. Het lijkt ons het beste dat ze rustig afwacht. Want: je moet nooit voor je beurt praten!

