Je kunt de gewone Limburgse jongen wel uit Brussel halen, maar haal Brussel maar eens uit de gewone Limburgse jongen. Nog geen twee maanden na zijn eclatante tweede plaats bij de Tweede Kamerverkiezingen wordt Franciscus Cornelis Gerardus Maria Timmermans alweer genoemd voor een absolute topfunctie in Brussel. Charles Michel heeft zijn vertrek als voorzitter van de Europese Raad aangekondigd en zoals dat gaat wordt er dan in Brussel gefluisterd. En dat gefluister wordt dan opgevangen door de Financial Times, bekend van het vliegveld en de scoop dat Timmerfrans bij zijn vorige baantje in Brussel werd opgevolgd door Wopke Hoekstra. "Other candidates mentioned by officials include Danish Premier Mette Frederiksen, Spanish Prime Minister Pedro Sánchez, Dutch socialist leader Frans Timmermans and former Italian premier Mario Draghi." Nou dan is ie het dus al bijna, kan dat rijtjeshuis in Maastricht mooi weer in de verkoop. Mocht Timmerfrans een paar maandjes na zijn entree Den Haag verlaten, dan is dat natuurlijk een teleurstelling voor miljoenen honderdduizenden kiezers, maar die moeten maar denken: jullie raken geen sociaal-democratische leider kwijt, jullie krijgen er een Europees Staatsman bij.