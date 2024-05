Even twee berichten naast elkaar plaatsen hoor. Bericht 1: een Kamermeerderheid stemt vóór de motie van PVV-Kamerlid Maikel Boon om de leus 'From the river to the sea' te beschouwen als oproep tot geweld en daarom strafbaar te stellen. Bericht 2: Oud-ON-presentatrice Raisa Blommestijn wordt door het OM vervolgd vanwege tweets waarin ze het onder meer heeft over "negroïde primaten" en "kleuterneuker".

En dan de spelregels: u mag één van de twee reacties kiezen, maar... de reactie op allebei de berichten MOET dezelfde reactie zijn. Anders bent u namelijk: HYPOCRIET. Okee? Kiezen maar...

JE MAG VERDOMME OOK HELEMAAL NIKS MEER ZEGGEN!

HA! MOOI! WOORDEN HEBBEN GEVOLGEN!

(Oh ja: alles mag in de comments, behalve alles, wat niet mag)