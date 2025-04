De paus is nog maar net kassiewijle, maar de eerste potentiële opvolger lijkt zich te hebben gemeld. Klaus Schwab, ook een man met ongekend veel macht waarvan niemand echt lijkt te weten hoe hij aan die macht komt, legt zijn functie als voorzitter van de raad van toezicht bij het World Economic Forum neer. Hij had al aangekondigd dat hij ergens voor 2027 zou vertrekken, maar nu geeft hij dus per direct de pijp aan Maarten. Ach ja, het WEF. Een praatgroep in Davos, waar de grote hotemetoten der aarde pogen te beslissen hoe het nu verder moet met u en mij. De types die er komen spreken en luisteren zijn meestal net zo walgelijk als de filmpjes van Jonathan Krispijn die er voor de ingang feroce met een zak wormen staat te zwaaien. Maar liefst 55 jaar was Klaus de paus van die club, de geestelijk vader van The Great Reset, maar dat is dus voorbij. We zijn benieuwd welke nieuwe losgezongen hotemetoot vanuit Davos het wereldtoneel mag gaan bestieren. We vinden het eigenlijk allemaal best, zolang ze Rutger Bregman maar niet bellen.