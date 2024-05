Zeer verrassende onderzoeksuitslag: bijna alle Nederlanders zijn tevreden met een aantredend kabinet dat zich niet tegen bijna alle Nederlander zal keren. Bij het aantreden van Rutte IV was de landelijke tevredenheid in deze fase 34%, maar nu: "geeft de helft (50%) aan tevreden te zijn. Dit betreft vooral kiezers van de formerende partijen waarbij moet worden opgemerkt dat het grootste enthousiasme te vinden is onder PVV- en BBB-kiezers. Een kanttekening hierbij is dat de tevredenheid de vorige keer werd gemeten nadat alle bewindspersonen waren benoemd. Nu is dat nog niet het geval."

De enige reserves die men heeft gaat over de uitvoerbaarheid van de plannen waar men dus achter staat. En dat vertaalt zich naar dat 35% "vertrouwen" heeft in het aanstaande kabinet, wat overigens veel meer is dan Rutte IV in deze fase. Dat kabinet kon bij slechts 13% op vertrouwen rekenen.

Kiezers zijn het meest enthousiast over de aangekondigde zwaardere straffen en immigratie-maatregelen: "Het meest enthousiast zijn kiezers over het zwaarder bestraffen van zware misdrijven (83% voor), het gedwongen uitzetten van afgewezen asielzoekers (79% voor) en statushouders geen voorrang verlenen bij het toewijzen van een huurwoning (73% voor)."

Maar welke premier gaat de reconquista leiden?