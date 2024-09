Ja toch even over al dat gedoe in München van vanochtend, want er is wat meer informatie beschikbaar dan 'schoten gehoord, man doodgeknald, politie rukt uit'. De man die u in bovenstaand filmpje met een geweer inclusief bajonet (wtf) in de buurt van de Israëlische ambassade consulaat en een nazi-museum ziet rondlopen is helemaal geen Duitser, het is namelijk een Oostenrijker. Een Oostenrijker met de naam Emrah I., die bekendstond bij de veiligheidsdiensten als aanhanger van IS. Nou ja. Ze hebben in ieder geval niet hun beste rekruut gestuurd. Uitstekend gewerkt, Münchner Polizei.