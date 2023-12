Mooi nieuws uit Portugal voor iedereen die van vrijheid houdt: jihadiste Angela Barreto, ook wel bekend als 'mooie Angela' (raar, red.), is weer vrij. Angela werd vorig jaar veroordeeld tot een celstraf van 4,5 jaar en zoals dat gaat in een rechtsstaat, is die straf volgens onze favoriete Portugese krant Expresso alweer voorbij. Zelfs als je de periode sinds haar terugkeer eind 2020 erbij rekent heeft ze net iets langer dan 3 jaar vastgezeten, maar het gaat dan ook alleen maar om 'Nederlands meest beruchte jihadbruid', die andere vrouwen naar het kalifaat lokte met de belofte van lekker eten. Volkomen normaal om iemand die zo actief heeft bijgedragen aan genocide weer terug te laten keren in de samenleving, we lezen volgende week wel in NRC hoe verschrikkelijk ze heeft gehad onder dat onmenselijke regime (van de Nederlandse gevangenis). Succes met solliciteren Angela, het schijnt dat er bij Vluchtelingenwerk nog een vacature is.