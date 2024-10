Helemaal gemist maar in Amsterdam-Slotermeer was er gisteren een demonstratie van boze burgers die zich gewoon niet meer herkennen in hun eigen land en zich afvragen of het Nederland waarin vrouwelijke agenten zonder hoofddoek op straat lopen, waarin er überhaupt vrouwelijke agenten bestaan, waarin er überhaupt vrouwen buiten lopen zonder hoofddoek, waarin ruimte is voor kuffars, waarin homoseksualiteit niet wordt bestreden, waarin antisemitisme als probleem wordt gezien, dat Nederland dus, nog wel een land is waarin ze willen leven. Laten we niet wegkijken voor de oprechte zorgen van deze betrokken burgers, die zich uiten via de democratisch toegestane weg van een demonstratie (met een bijzondere vlag, die gewoon een uiting is van een religieuze voorkeur, verder niks, moet kunnen, vrij land). Luister naar deze roependen in de woestijn.