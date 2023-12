Het Nederlands recht heeft weer op een prachtige manier zijn beloop gehad mensen. Jihadiste Ilham Bourjani, alhier beter bekend als Oum Pringles, is ook in hoger beroep veroordeeld tot een strafje van 4 jaar cel waarvan één jaar voorwaardelijk, oftewel 3 jaar cel. Net als de rechtbank vond het Hof het bewijs dat zij zich in een kalifaat gedroeg zoals mensen zich in een kalifaat gedragen te dun. "Dat de straf opnieuw fors lager uitvalt voor de eerste IS-vrouw die door Nederland is teruggehaald uit een Koerdisch kamp, is een bittere pil voor justitie. Bewijsstukken zijn schaars uit het IS-kalifaat, daarom blijkt het in de praktijk lastig om teruggekeerde IS-vrouwen te veroordelen tot straffen langer dan een jaar of drie, vier." Bewijsstukken zijn schaars. Ongeveer net zo schaars als redenen om die vrouwen naar Nederland te halen. Maar dat hebben we al gedaan want dat moest van de rechters, en zo werkt het nu eenmaal in een rechtsstaat! Dat moeten we beschermen! En die gevangenissen zijn echt geen pretje hoor!

